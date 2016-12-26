Emine Erdoğan'dan lider eşlerine 'Suriye' mektubu

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın dünya liderlerinin eşlerine mektup gönderdiği bildirildi.

Mektubunda, uluslararası toplumun Suriye'de yaşanan gelişmelere karşı kayıtsızlığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dünyanın gözü önünde tüm bunlar yaşanırken, uluslararası toplumun büründüğü sessizlik ve sergilediği kayıtsızlık, geçmişte Bosna’da, Ruanda’da olduğu gibi, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Bir anne, bir kadın ve hepsinden öte bir insan olarak, Suriye’de yaşanan bu dramı vicdanlarınıza arz ediyorum."

"Dünya kadınlarını harekete geçmeye davet ediyorum"

"Suriye için gözyaşı dökmekten daha fazlasını yapmak mecburiyetinde olduğumuz bir dönemdeyiz." ifadesini kullanan Erdoğan mektubunda şunları kaydetti:

"Aç, susuz ve tıbbi yardımdan yoksun biçimde, ölümle baş başa bırakılan Suriyeli kadınlar ve çocuklar için tüm dünya kadınlarını harekete geçmeye davet ediyorum. Dünya kadınlarını, anne-babalarını kaybeden, tek başlarına, kimsesiz, korunmasız bir şekilde kaldıkları şu dünyada insanlığın vicdanına seslenen çocukları duymaya, yıkıntılar arasında evlatlarını arayan anne-babaların derdine çare olmaya çağırıyorum. İnsan hak ve özgürlüklerine inanan herkese ve her kuruma, en temel hak olan yaşam hakkının korunması için harekete geçme çağrısı yapıyorum."

"Katkı vereceğinize tüm kalbimle inanıyorum"

Emine Erdoğan, mektubunun sonunda, "Sizlerin, bu konuda uluslararası toplumu harekete geçirmek için katkı vereceğinize tüm kalbimle inanıyorum. Güvenli, huzurlu ve müreffeh bir dünyanın inşasına giden yolu, ancak birlikte hareket edebilirsek açabiliriz. Bu vesileyle, şahsım ve ülkem adına, içten dostluk dileklerimi sunuyor, 2017 yılının tüm insanlığa barış ve mutluluk getirmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.