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Emine Erdoğan'dan Novi Pazar'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'ı ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'ı gezdi.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan'daki programı kapsamında, Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'a ziyarette bulundu.

Kendisine sevgi gösterisinde bulunanları selamlayan ve fotoğraf çektiren Emine Erdoğan, burada bir ekmek fırınındaki ekmekleri tattı ve bir ürün aldı.

Öte yandan Emine Erdoğan, ekmek fırınında çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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