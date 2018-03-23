Emine Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı

Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Regaip Kandilini kutladı.

Erdoğan, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Tüm İslam aleminin Regaib gecesini ve üç aylarını tebrik ediyor, hayırlısıyla ramazana ulaşmayı diliyorum."