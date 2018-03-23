Emine Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Tüm İslam aleminin Regaib gecesini ve üç aylarını tebrik ediyor, hayırlısıyla ramazana ulaşmayı diliyorum.' ifadesini kullandı.
- AA
Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Regaip Kandilini kutladı.
Erdoğan, paylaşımında, şunları kaydetti:
"Tüm İslam aleminin Regaib gecesini ve üç aylarını tebrik ediyor, hayırlısıyla ramazana ulaşmayı diliyorum."
Tüm İslam âleminin Regaib gecesini ve üç aylarını tebrik ediyor, hayırlısıyla Ramazan’a ulaşmayı diliyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) 22 Mart 2018
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