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Emine Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Tüm İslam aleminin Regaib gecesini ve üç aylarını tebrik ediyor, hayırlısıyla ramazana ulaşmayı diliyorum.' ifadesini kullandı.

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Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Regaip Kandilini kutladı.

Erdoğan, paylaşımında, şunları kaydetti:

 

"Tüm İslam aleminin Regaib gecesini ve üç aylarını tebrik ediyor, hayırlısıyla ramazana ulaşmayı diliyorum."

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