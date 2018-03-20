Emine Erdoğan'ın paylaşımına Murat Ülker'den destek geldi

Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 5'e indirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Erdoğan, paylaşımında "Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) kotasının yüzde 5'e indirilmesi sağlıklı nesiller için çok önemli bir adım. Obezite, diyabet ve kanserin arttığı günümüzde yapay gıdalardan sakınmak ve gıdalar konusunda bilinçli tercihlerde bulunmak hepimizin ortak sorumluluğu." ifadelerini kullandı.

Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) kotasının %5'e indirilmesi sağlıklı nesiller için çok önemli bir adım.



Obezite, diyabet ve kanserin arttığı günümüzde yapay gıdalardan sakınmak ve gıdalar konusunda bilinçli tercihlerde bulunmak hepimizin ortak sorumluluğu. — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) 19 Mart 2018

Emine Erdoğan'ın açıklamalarına Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'den destek geldi. Ülker Emine Erdoğan'ın instagram paylaşımına yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı...