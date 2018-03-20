Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Emine Erdoğan'ın paylaşımına Murat Ülker'den destek geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 5'e indirilmesinin sağlıklı nesiller için çok önemli bir adım olduğunu ifade etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 5'e indirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Erdoğan, paylaşımında "Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) kotasının yüzde 5'e indirilmesi sağlıklı nesiller için çok önemli bir adım. Obezite, diyabet ve kanserin arttığı günümüzde yapay gıdalardan sakınmak ve gıdalar konusunda bilinçli tercihlerde bulunmak hepimizin ortak sorumluluğu." ifadelerini kullandı.

 

Emine Erdoğan'ın açıklamalarına Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'den destek geldi. Ülker Emine Erdoğan'ın instagram paylaşımına yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı...

''Sayın Emine Erdoğan hanımefendi kesinlikle haklılar, canı gönülden katılıyorum. Üretirken, tüketirken bilinçli olmalıyız. Doğru ve şeffaf iletişimden yanayım. Sosyal sorumluluk faaliyetlerimizi, sağlıklı ve dengeli beslenme alanında yürütüyoruz. Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Vakfı, Yemekte Denge Projesi'nde son 7 yılda 6 milyon ilkokul öğrencisine, öğretmenlerine ve ebeveyinlerine bilinçli ve dengeli beslenmenin önemini öğrettik. Sorumluluklarımızın farkındayız ve bu bilinçle hareket etmeye devam edeceğiz.''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Afrin´de PKK/YPG´nin işkence ettiği doktor, örgüt terörünü anlattı

Afrin´de PKK/YPG´nin işkence ettiği doktor, örgüt terörünü anlattı

Karlar eriyince herkes bu bitkinin peşine düştü

Karlar eriyince herkes bu bitkinin peşine düştü

Balığın midesinden çıkan şey şaşkına çevirdi

Balığın midesinden çıkan şey şaşkına çevirdi

İşte elinde en çok nükleer silah olan ülkeler

İşte elinde en çok nükleer silah olan ülkeler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA