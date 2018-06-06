Emine Erdoğan'ın, Twitter'dan yaptığı paylaşıma cevap veren Ankaralı gençler de davetli olacak

Geçen hafta Tayyip Bey öğrenci yurdunda gençlerin sahur sofrasına misafir olmuştu. Biz de bu gece Külliye’de gençlerimizle sahur yapacağız. Bu tweet’e cevap verenlerden iletişime geçeceğimiz Ankaralı gençlerimiz de davetlimiz olacak. Kız öğrencilerimize pozitif ayrımcılık var. 🙂