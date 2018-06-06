Emine Erdoğan'ın, Twitter'dan yaptığı paylaşıma cevap veren Ankaralı gençler de davetli olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu gece düzenlenecek sahurda gençleri ağırlayacak.
- AA
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, gençleri sahurda ağırlayacağını duyurdu.
İşte o paylaşım:
Geçen hafta Tayyip Bey öğrenci yurdunda gençlerin sahur sofrasına misafir olmuştu. Biz de bu gece Külliye’de gençlerimizle sahur yapacağız. Bu tweet’e cevap verenlerden iletişime geçeceğimiz Ankaralı gençlerimiz de davetlimiz olacak. Kız öğrencilerimize pozitif ayrımcılık var. 🙂— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) June 6, 2018
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