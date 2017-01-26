Eminönü'de annesinin denize attýðý bebek aranýyor
Fatih'te önceki gün annesi tarafýndan denize atýlan bebeði arama çalýþmasý devam ediyor.
- AA
Eminönü Vapur Ýskelesi yakýnlarýnda, annesi F.K. tarafýndan denize atýlan 40 günlük bebeðin bulunmasý için dün gece durdurulan arama çalýþmalarýna yeniden baþlandý.
Arama çalýþmalarýnda, Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü Deniz Þube Müdürlüðü'ne ait 3 tekne ile 1 bot ve Sahil Güvenlik Bölge Komutanlýðý'na baðlý 3 botun yaný sýra gönüllü arama kurtarma ekibi Search and Rescue (SAR) ekipleri de yer aldý.
Vapur iskelesi yakýnýnda denize giren 4 dalgýç 7 ile 30 metre arasýndaki derinlikte bebeði ararken, deniz suyu sýcaklýðýnýn da eksi 1 derece olduðu bildirildi.
Dün polise baþvuran F.K. (35) adlý kadýn, 1.5 yýldýr M.T (36) ile nikahsýz birlikteliði olduðunu, M.T'nin istememesi üzerine bebeðini kuru sýký tabancayla ateþ ederek öldürmek istediðini, baþarýlý olamayýnca bebeði Eminönü'ndeki Þehir Hatlarý iskelesinin yanýndan denize attýðýný söylemiþti.
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