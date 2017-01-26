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Eminönü'nde bebeğin denize atılması soruşturmasında sıcak gelişme

Eminönü'nde bebeğini denize atan Fatma K. ve bebeğin babası Mustafa T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

  • dha-iha
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FATİH'te, 40 günlük bebeğini denize attığı iddia edilen Fatma K. ve sevgilisi Mustafa T. çıkarıldıkları mahkemce "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Fatih Asayiş Büro Amirliği ekiplerince İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Fatma K. ve sevgilisi Mustafa T. savcılığa çıkarıldı. Savcı İlkay Ağır tarafından sorgulanan şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

SEVGİLİSİNİN BEBEĞİ DUVARA FIRLATTIĞINI SÖYLEDİ

Fatma K. savcılık ifadesinde, bebeği emzirdiği sırada ağlaması üzerine sevgilisi Mustafa T'nin sinirlenerek önce kendisini dövdüğünü, sonra bebeği alıp duvara fırlattığını belirtti. Bebeğin bir anda sesinin kesildiğini söyleyen Fatma K., Mustafa T'nin evden çıkmasından yarım saat sonra bebeği alarak dışarı çıktığını, kendisini avutmak için bebekle 11 saat boyunca dışarıda gezdiğini anlattı. Fatma K. en sonunda çaresiz kaldığı için bebeğini denize attığını söyledi. Fatma K'nin ifadesinde ayrıca 3 yaşında bir oğlu olduğunu söyleyerek "Onunla vedalaştıktan sonra intihar edecektim" dediği öğrenildi. 

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Fatma K. ile Mustafa T.'nin "Kasten öldürme" suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

 

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