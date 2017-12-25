Emirlerine uymadığı darbeci binbaşının ateşine maruz kalmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanığın yargılandığı davanın görülmesine müşteki beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen duruşmada müşteki olarak beyanı alınan Yüzbaşı Fırat Yılmaz, darbecilerin emrini yerine getirmediği için cuntacı binbaşı Özkan Gürkol'un kendisine ateş ettiğini anlattı.

Olay tarihinde üsteğmen rütbesiyle Mekanize Bölük Komutanı olarak görev yaptığını belirten Yılmaz, 15 Temmuz'da evinde bulunduğu sırada terör saldırısı olduğu gerekçesiyle birliğe gittiğini ifade etti.

Meclis'e gitmelerini emretmiş

Karargaha geldiğinde Yetim'in emriyle garajlar bölgesine geçtiğini, buradan cephanelik bölgesine mühimmat almaya gideceklerini öğrendiğini belirten Yılmaz, bunun üzerine 6 zırhlı araçla buraya geldiklerini kaydetti.

Cephanelik bölgesinde darbe sanıkları eski yarbay Fatih Çubukçu ile eski binbaşı Özkan Gürkol'un yanı sıra teçhizatlı bir grup teğmeni gördüğünü belirten Yılmaz, mühimmatları araçlara yükledikleri sırada kendisini arayan Yetim'in hızlı bir şekilde hazırlanıp Meclis'e gitmelerini istediğin aktardı.

Kendisini arayan üsteğmen Ayhan Şen'in askerlerin kışlalarından ayrılamamaları için televizyonlarda haberlerin yer aldığını, kendisinin de buna uyması için telkinde bulduğunu bildiren Yılmaz, bunun üzerine darbe girişimi olduğunu anladığını kaydetti.

Yılmaz, "Sabir'ye, 'Görev iptal, çabuk askerleri topla, konuşma yapacağım' dedim. Askerlere 'Bir kalkışma var, verilen emirler kanunsuz, benim emrimin dışında kimseden emir almayacaksınız' dedim." ifadelerini kullandı.

"Silahını hedef göstererek bana doğru ateş etti"

ZPT'deki G3'leri askerlere dağıtmadığını, mühimmatları ise başka bir araçta muhafaza ettiğini belirten Yılmaz, garajlar bölgesine gidecekleri sırada Özkan Gürkol'un aracın önünü keserek, "Piyade bölük komutanı, nereye gidiyorsun" diye sorduğun aktardı.

Bunun üzerine Gürkol'a, Yetim'in emir verdiği yere gideceğine söylediğini bildiren Yılmaz, şöyle devam etti: