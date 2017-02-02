Emlak çetesi dehşeti!

İstanbul'da gazetelere ilan vererek çok sayıda gayrimenkul sahibini dolandıran organize bir çeteye operasyon düzenlendi. Tuzağa düşürdükleri kişilerin arsa, iş yeri ve evlerine tehditle el koyan çete liderinin bir kadını da silahla tehdit ederek tecavüz ettiği ortaya çıktı.

TAPU MEMURLARI GÖZALTINDA

İstanbul Polisi'ni harekete geçiren olay, dolandırıldığını ve tehdit edildiğini söyleyen kişilerin şikayetleri üzerine ortaya çıktı. İddialara göre Bağcılar'da lüks bir oto galerisi açan bir çete, gazetelere ilan vererek "Gayrimenkulleriniz karşılığında nakit verilir" ilanı yayınlattı. İlan üzerine şebeke üyeleriyle irtibata geçen çok sayıda kişi paraya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Bunun üzerine çete elemanları, "Notere gidelim, gayrimenkulünüzü ipotek ettirelim, Sonra istediğiniz parayı alın" dedi. Çete üyelerinin istediklerini yaparak ev, iş yeri ve arsaları ipotek edilen onlarca kişi paralarını alamadı. Dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar, ipoteklerin kaldırılmasını isteyince tehditle karşılaştı. Çete üyeleri ipoteklendirilen gayri menkullere el koydurdu. Mağdurlar polise şikâyette bulundu. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 mağdurun ifadesi üzerine başlattığı çalışmalarda, çetenin sadece 31 kişiye ait 10 milyon lira değerindeki gayrimenkulü ele geçirdiği anlaşıldı. Birçok kişinin ise korkudan şikâyetçi olmadığı belirlendi. 6 aylık fiziki ve teknik takipte çete liderinin İ.K. olduğunu saptanırken, 2'si tapu memuru 15 çete üyesinin kimliği tespit edildi. İstanbul ve Batman'daki 17 adrese baskında 16 kişi gözaltına alındı.

148 TAPU, 20 ARAÇ, 57 BİN LİRA...

Polis, çete mensuplarının mal varlığını mercek altına aldı. Çete lideri İ.K.'nin 4 ayrı şirket kurduğu, vurgunları tek şirket üzerinden yapan çetenin ele geçirdiği gayrimenkulleri hemen diğer şirketlere aktarıldığı ortaya çıkarıldı. Bu 4 ayrı şirkete ait 145 gayrimenkul tapusu, 8 silah, 138 mermi, 20 otomobil, 57 bin 500 lira nakit para ve diğer tüm varlıklara el konuldu.

TECAVÜZ ETMİŞ

Ayrıca çete lideri İ.K.'nin ofisinde bir kadına silah tehdidiyle tecavüz ettiği belirlendi. Arsasını kaybeden ve tecavüze uğrayan kadının, tehdit edildiği için şikâyetçi olmadığı bildirildi. Polisin tespiti sonrası ifadesine başvurulan kadın, yaşadıklarını anlattı. İstanbul Emniyeti'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü savcılık talimatıyla serbest kaldı. Çete lideri ve iki tapu memurunun da aralarında bulunduğu 12 çete üyesi adliyeye sevk edildi.

10 MİLYON LİRALIK VURGUN

31 kişiye ait 10 milyon lira değerinde gayrimenkulü ele geçirdiği ifade edilen çete üyeleri arasında tapu memurlarının da olduğu belirlendi. Çetenin illegal yollarla elde ettiği 145 gayrimenkul tapusu, 8 silah, 138 mermi, 20 otomobil, 57 bin 500 lira nakit para ve diğer tüm malvarlıklarına el konuldu. (Sabah)