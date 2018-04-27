Emlak Konut’un Teşvikiye Arazisi için İmzalar Atıldı

Emlak Konut GYO tarafından ihalesi gerçekleştirilen ve DAP Holding iştiraki Eltes İnşaat & İstlife Yapı İş Ortaklığı tarafından toplam 1 milyar 763 milyon 750 bin TL bedelle kazanılan Şişli Teşvikiye Arazisi İhalesi’nin imza töreni, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz veİstlife Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Naci Topçuoğlu’nun katılımıyla 27 Nisan 2018, Perşembe günü gerçekleşti.

Murat Kurum: “Teşvikiye Arazini Ülkemize Kazandıracak Olmaktan Mutluyuz”

İmza töreninde ihaleye ilişkin açıklamalar yapan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, ihalenin başta ülkemiz olmak üzere sektörümüze ve kazanan firmalara hayırlı olmasını dileyerek şunları dile getirdi: “İstanbul’un değerli yerleşim yerlerinden biri olan Teşvikiye’deki arazinin ülkemize kazandırılacak olmasından mutluluk duyuyoruz. Böylesi değerli bir arsanın ihalesini başarıyla gerçekleştirmiş olmamız, bizlere ve sektörümüze olan inancın bir göstergesidir. Emlak Konut olarak ülkemizin geleceğine ve ekonomisine güvenimiz tam. Bu vesileyle sektörümüzün sürdürülebilir büyümesini devam ettirmek ve gelişimini sağlamak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Ziya Yılmaz: “Güçlü Finansal Yapımızla Yatırımlara Devam Ediyoruz”

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmazda imzaya ilişki olarak yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu: “Ülkemize ve İstanbul’un potansiyeline güveniyoruz. DAP Holding olarak bugünün değil, 30 – 40 yıl sonrasının yapılarını inşa ediyoruz. Bulunduğumuz bölgelere değer katan bir vizyonla Teşvikiye’ye bir eser kazandırmak istiyoruz. Bu çerçevede sahip olduğumuz güçlü finansal yapımızla yatırımlarımıza ve ülkemize katma değer sağlamaya devam ediyoruz. İhalenin başta sektörümüze ve Emlak Konut GYO’ya olmak üzere firmalarımıza da hayırlı olmasını diliyorum.”

İstlife Yönetim Kurulu Başkanı Naci Topçuoğluda yaptığı değerlendirmede DAP Holding’le olan ortaklıkları çerçevesinde Emlak Konut GYO’nun ihalesini kazanmış olmaktan ve böylelikle ülke ekonomisine katkı sağlayacak olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Konut, Ticari ve Park Alanları

Yaklaşık 21 dönümlük arsanın 13 dönümü ticaret ve konut alanı, 1 dönümü yalnızca ticaret alanı ve yaklaşık 7 dönümü de park alanı olarak ayrılacak. Konut ve ticaret alanında yapılacak binaların kat sayısı 10, ticaret alanındaki yükseklik sınırı da 5 kat olarak belirlendi.