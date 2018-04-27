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Emlakçı dükkanında ölü bulundu

Başkentte bir emlakçı dükkanında ölü bulundu.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, kendisinden haber alamayan yakınları akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Kent Koop Mahallesi'nde emlakçılık yapan Özer Yıldırım'ın (31) iş yerine geldi.

İş yerine giren yakınları Yıldırım'ın hareketsiz şekilde yattığını görerek durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Yıldırım'ın ölümü şüpheli bulunarak otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

 

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