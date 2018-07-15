Emniyet, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan personeli anısına bir video yayımladı
Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan emniyet personeli anısına video yayımlandı.
- AA
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan emniyet personeli anısına hazırlanan bir video yayımlandı.
🇹🇷Vatanımızın birlik ve beraberliği için ardına bakmadan şehadete yürüyen asla unutulmayacak 15 Temmuz Kahramanları🇹🇷 #Unutmayacağız— Türk Polis Teşkilâtı (@EmniyetGM) 14 Temmuz 2018
Videonun Devamı İçin; https://t.co/LA0WQU4QeD pic.twitter.com/eMSfQQZ8pU
Genel Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, darbe girişimi sırasında şehit olan polislerin isim ve fotoğraflarına yer verildi.
Fotoğraflar, sözleri ve seslendirmesi Alper Kış'a ait "Vakit Gelir" isimli müzik eşliğinde gösterildi.
Video, "Sizleri sonsuza kadar unutmayacağız. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun. Vatan size minnettardır." mesajıyla sona erdi.
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