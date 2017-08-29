Emniyet açıkladı: Avrupa uyuşturucu pazarının yüzde 80’i PKK’nın kontrolü altında

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın ‘Türkiye Uyuşturucu Raporu’nda Türkiye’nin, coğrafi konumu ve genç nüfusu nedeniyle uyuşturucudan doğrudan etkilenen ülkeler arasında bulunduğu, Asya blokunda üretilen eroin maddesinin Batı ülkelerine nakli, Avrupa’da üretilen sentetik uyuşturucu ve ara kimyasalların ise Arap Yarımadası’nda yer alan ülkelere seyrinde transit ülke olduğu konuda handikap yaşadığı belirtildi. Raporun ‘Narko Terör’ başlıklı kısmında, uyuşturucu suçlarının, terör örgütlerinin finans kaynağı olduğu belirtilirken, yılda yaklaşık 1.6 trilyon ABD doları kara paranın dünya genelinde aklandığı ve 320 milyar doların uyuşturucu kaçakçılığından elde edildiği vurgulanırken; “Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerine göre uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen gelir tek başına uluslararası yasal ticaretin yaklaşık yüzde 8’ine denk gelmektedir” ifadeleri kullanıldı.

EN KÂRLI FAALİYETİ

Uyuşturucu kaçakçılığının terör örgütü PKK’nın en kârlı kriminal faaliyeti olduğu, Pakistan’daki uyuşturucunun ham üretiminden, Irak’ta damıtılmasına, sokaklarda pazarlanmasından, uyuşturucunun Avrupa’da vergilendirilmesine kadar, PKK’nın narkotik ticaretin her safhasında yer aldığına dikkat çekilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

“Bununla birlikte İran ve Irak sınırındaki köylerden kilo başına eroin imalatından pay aldığı, yakalanan şüpheli ifadelerinden anlaşılmıştır. Sınır komşumuz ülkelerde PKK kontrolü altında bulunan bölgelerdeki uyuşturucu transferlerinden vergi adı altında aldığı para ve uyuşturucu kaçakçılığından elde ettiği gelir örgütün önemli bir finans kaynağını oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra terör örgütünün Irak ve İran’dan Avrupa’ya yapılan uyuşturucu sevkiyatında da önemli bir rolü vardır. PKK terör örgütü elemanlarının Avrupa uyuşturucu pazarı üzerinde önemli rolleri vardır. Avrupa uyuşturucu pazarının yüzde 80’inin PKK’nın kontrolü altında olduğu uluslararası raporlarda belirtilmiştir.”

HER AŞAMADA PAY

EUROPOL’ün Terörizmin Durumu ve Trend Raporu’na da atıf yapılan raporda, terör örgütünün terörist faaliyetlerini finanse etmek amacıyla uyuşturucu kaçakçılığına dahil olduğunu, örgütün Türkiye sınırını geçen uyuşturucu tacirlerinden aldığı vergiler aracılığıyla para topladığı, uyuşturucunun nakliyatı, AB’ye ulaştırılması, AB’de dağıtımı ve satışının her aşamasında kârdan pay aldığı, buna karşılık olarak uyuşturucu tacirlerine genellikle PKK’dan koruma ve anlaşmazlıklar için arabulucuk teklif edildiği bilgilerine yer verildi.

YILLIK 1.5 MİLYAR DOLAR GELİR SAĞLIYOR

PKK terör örgütünün İran, Afganistan ve Pakistan’dan elde edilen işlenmemiş morfinle Kuzey Irak’ta bulunan kamplarındaki imalathanelerinde eroin imalatı yaptığına değinilen raporda PKK terör örgütünün uyuşturucu kaçakçılığının her aşamasında rol alarak yılda 1.5 milyar dolar gelir elde ettiği bilgisi de yer aldı. Raporda şu tespit ve görüşlere yer verildi: “Yurt dışında ürettikleri sentetik uyuşturucuyu ülkemizde ve Körfez ülkelerinde piyasaya süren PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütleri ile bağlantılarının bulunduğu ve her iki örgüt adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen şahıslara yönelik, iki yıl süreyle çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmalar neticesinde, ülkemiz makamları koordinesinde İran, Dubai ve Suudi Arabistan güvenlik güçleriyle müşterek gerçekleştirilen operasyonlarda; 26.04.2015 günü Dubai’de 800 bin Captagon tablet ele geçirilmiş, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu üç şahıs yakalanmıştır. 25.05.2015 günü İran’da ise uyuşturucu imalinde kullanılan yüklü miktarda kimyasal madde ele geçirilmiş, iki şahıs yakalanmıştır." (Milliyet)