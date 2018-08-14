Emniyet, 'FETÖ Raporu'nda üst aklın FETÖ'yü ABD'nin 'Hayalet Uçağı' B-2 bombardıman uçağı gibi dizayn ettiğini belirtti

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün son "FETÖ Raporu"nda, terör örgütünün bugünkü ekonomik sürece zemin hazırladığı vurgulandı. Rapor, üst aklın ekonomik ve siyasal olarak FETÖ'yü ABD'nin "Hayalet Uçağı" B-2 bombardıman uçağı gibi dizayn ettiğini belirtti. Emniyet Genel Müdürlüğü şimdiye kadar olanların içinde en kapsamlısı olarak kabul edilen ve 301 sayfadan oluşan "FETÖ Raporu" hazırlayarak devletin ilgili birimlerine gönderdi. FETÖ davalarına bakan mahkemelerle Yargıtay'a gönderilen raporda, bugünkü ekonomik saldırılarla ABD-Türkiye geriliminin de işaretleri yer aldı.

FETÖ'nün finansal sistemine ilişkin bilgilerin yer aldığı raporda, terör örgütünün yurtdışındaki lobicilik faaliyetlerini ve Türkiye aleyhine sivil toplum kuruluşu adı altında faaliyet gösteren kuruluşları desteklediği belirtildi. Raporda, örgütün temel ekonomik amaçlarından birinin "Yurtdışında kurulan dünya çapında etkili ekonomik bir güç olunması" olduğu vurgulandıktan sonra şu ifadelere yer verildi: "FETÖ'nün oluşturduğu ekonomik sistem; ülkemizin kaynaklarının sömürülüp yurt dışına aktarılmasına neden olmanın yanında, uzun vadede ülkemizde bütün mal ve mülkün sahiplik veya kontrol olarak örgütte toplanmasını sağlayacaktır. Örgütte toplanan mal-mülk 'Hizmet Eri' denilen, sorgulama hakkı olmayan, koşulsuz itaat kültürüyle yetiştirilen kişiler eliyle aslında ufak bir zümrenin denetiminde olacaktır."

'ABD'NİN HAYALET UÇAĞI'

Raporda, bugünkü gerilimli ABD - Türkiye ilişkileri ve "üst akıl"ın terör örgütünü nasıl kullandığı ilginç bir benzetmeyle aktarıldı. Raporda şöyle denildi:

"Günümüze kadar yürütülen soruşturmalar ve elde edilen bilgi ve belgeler analiz edildiğinde; Gülen'in veya ona görev veren üst aklın, FETÖ'yü dünyada yalnızca ABD ordusunca kullanılan, gerek savunma gerekse saldırı bakımından stratejik bir güce sahip olan ve "Hayalet Uçak" olarak anılan B-2 bombardıman uçağı gibi dizayn ettiği anlaşılmaktadır. FETÖ hayaletine "Stealth" (Gizlilik-radara yakalanmama) özelliği kazandıran malzemeyi; özel iletişim dili, kod isim uygulaması ve gizliliğin yaşam biçimi haline getirilmesi oluşturmaktadır."

O SAVCI ELİYLE OPERASYON

Raporda, terör örgütünün ABD ile ilişkileri anlatılırken, 17 / 25 Aralık darbe girişimi dönemi hatırlatıldı. Bu operasyonun ABD eliyle çekilmeye çalışıldığı rapora şöyle yansıdı:

"Örgüt mensupları tarafından yurt dışına çıkarılan bilgi ve belgeler ABD'de Preet Bharara isimli savcıya teslim edilmiş, bu bilgi ve belgeler üzerinden ABD'de iddianame hazırlanarak FETÖ tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan 17-25 Aralık girişiminin yeniden sahneye konma çabasına girişilmiştir."

(Sabah)