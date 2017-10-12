Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde eş zamanlı "Son sürat" operasyonu
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde motosikletlere yönelik “Son sürat” uygulaması ve operasyonlar yapılıyor.
- AA
81 ilde sabah 08:00'de eş zamanlı düzenlenen ‘Son sürat’ adlı uygulama ve operasyonda Jandarma sorumluluk alanlarında Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı ekipler de görev yapıyor. Uygulamada 4 bin 315 noktada 6 bin 873 ekip ile birlikte 25 bin 247 personel yer aldı.
BİRÇOK SÜRÜCÜYE CEZA YAZILDI
Belirlenen sabit noktalarda, motosiklet sürücüleri durduruldu. Polis ve Jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrollerde motosikletlerin plaka, sigorta, ruhsat ve şasi numaraları kontrol edildi. Çalıntı ve herhangi bir eksiği bulunan birçok motosiklet trafikten men edildi. Kaskını takmayan ve eksik evrakları bulunan sürücülere de para cezası kesildi.
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