81 ilde sabah 08:00'de eş zamanlı düzenlenen ‘Son sürat’ adlı uygulama ve operasyonda Jandarma sorumluluk alanlarında Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı ekipler de görev yapıyor. Uygulamada 4 bin 315 noktada 6 bin 873 ekip ile birlikte 25 bin 247 personel yer aldı.

BİRÇOK SÜRÜCÜYE CEZA YAZILDI

Belirlenen sabit noktalarda, motosiklet sürücüleri durduruldu. Polis ve Jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrollerde motosikletlerin plaka, sigorta, ruhsat ve şasi numaraları kontrol edildi. Çalıntı ve herhangi bir eksiği bulunan birçok motosiklet trafikten men edildi. Kaskını takmayan ve eksik evrakları bulunan sürücülere de para cezası kesildi.