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Emniyet Genel Müdürlüğü Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in görüntüleri için Polis Başmüfettişi görevlendirdi

Emniyet Genel Müdürlüğü: '27 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul'da bir otel odasında Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in ölümü ile sonuçlanan olayın ilk görüntülerinin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine; Emniyet Genel Müdürlüğünce konunun araştırılması için Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir. '

  • DHA
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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, "27 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul'da bir otel odasında Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in ölümü ile sonuçlanan olayın ilk görüntülerinin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine; Emniyet Genel Müdürlüğünce konunun araştırılması için Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir" denildi.

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