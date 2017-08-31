Emniyet Genel Müdürlüğü Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in görüntüleri için Polis Başmüfettişi görevlendirdi Emniyet Genel Müdürlüğü: '27 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul'da bir otel odasında Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in ölümü ile sonuçlanan olayın ilk görüntülerinin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine; Emniyet Genel Müdürlüğünce konunun araştırılması için Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir. '