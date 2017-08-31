Emniyet Genel Müdürlüğü Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in görüntüleri için Polis Başmüfettişi görevlendirdi
Emniyet Genel Müdürlüğü: '27 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul'da bir otel odasında Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in ölümü ile sonuçlanan olayın ilk görüntülerinin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine; Emniyet Genel Müdürlüğünce konunun araştırılması için Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir. '
- DHA
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, "27 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul'da bir otel odasında Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in ölümü ile sonuçlanan olayın ilk görüntülerinin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine; Emniyet Genel Müdürlüğünce konunun araştırılması için Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir" denildi.
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