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Emniyet Genel Müdürlüğü'nde bin 493 personele atama ve tayin

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde, 2016 yılı genel atama dönemi kapsamında, 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerinden bin 493 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri yapıldı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nde, 2016 yılı genel atama dönemi kapsamında, 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerinden bin 493 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda 2016 yılı genel atamaları çerçevesinde emniyet teşkilatı personelinin atama ve yer değiştirme işlemleri tamamlandı.

Bu kapsamda, 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerinden oluşan bin 493 personelin atama ve tayin işlemleri yapıldı.

Öte yandan, 2. sınıf emniyet müdürü 37 personel 1. sınıf emniyet müdürlüğüne, 3. ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerinden oluşan 894 personel ise bir üst rütbeye terfi ettirildi.

396 personelin ise yerinde bırakılma talepleri (İPKA) de kabul edildi.

Ataması yapılan personel, "PolNet" sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek, atama bilgilerine ulaşabilecek.

 

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