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Emniyet Genel Müdürlüğü’nden KHK açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü 667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile 2 bin 687 emniyet teşkilatı mensubu kamu görevinden çıkarıldığını açıkladı.

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Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle daha önce görevden uzaklaştırılan ancak durumları tekrar değerlendirilen 431 emniyet teşkilatı mensubu görevlerine iade edilmiş, aynı madde kapsamında 756 emniyet teşkilatı mensubu ise görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.
 
2 bin 687 emniyet teşkilatı mensubunun kamu görevinden çıkarıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
“679 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameyle; Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan 2 bin 687 emniyet teşkilatı mensubu kamu görevinden çıkarılmış, FETÖ/PDY terör örgütüne mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle OHAL kapsamındaki kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevinden çıkartılmış 10 personel kamu görevine iade edilmiş, Re'sen emekli, emekli veya istifa gibi nedenlerle emniyet teşkilatından ayrılmış 60 personelin ise rütbe, unvan ve bunlardan doğan hakları geri alınmıştır.” 

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