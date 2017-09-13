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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden sosyal medya açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü yayınladığı 'Sosyal Medyada Sporda Şiddete Geçit Yok!' başlıklı duyuruda kişi ve takımlara yönelik edilen küfür ve oluşumların takibe alındığı belirtildi.

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İşte Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklaması:

Sber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grubu ile;

Seyirci, taraftar, oyuncu ve tüzel kişilerin sosyal medyaplatformları üzerinde bireysel ya da herhangi bir takıma yönelik küfür, hedef alınan gerçek kişi ya da tüzel kişinin manevi şahsiyetini tahkir ve tezlil edici, taammüden ve müessir fiil oluşturabileceği değerlendirilen söylemler, müzahir grubu/taraftarları galeyana getirmeyi hedefleyen kişi ve oluşumlar 7/24 esasına göre takip edilmeye başlanmıştır.

Bu kapsamda; 12.08.2017 - 13.09.2017 tarihleri arasında bu tür paylaşımlar yapan 757 hesap tespit edilmiş olup bu hesaplar hakkında gerekli çalışmalar devam etmektedir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulu.

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