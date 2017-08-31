Emniyet Genel Müdürü Altınok’tan İzmir'deki patlamayla ilgili açıklama: Yaralıların olduğu bir terör saldırısı oldu

Eskişehir şehir girişinde bulunan polis noktasını ziyaret ederek, vatandaşların ve personelin bayramını kutlayan Genel Müdür Selami Altınok, İzmir’de sabah saatlerinde meydana gelen patlama ile ilgili açıklamada bulundu. Altınok, "Allah’a hamd olsun insanların hayatlarını kaybetmediği, yaralıların olduğu bir terör saldırısı oldu. Arkadaşlarımız konuyla ilgili çalışıyor. 9 yaralımız var, hayati tehlikeleri yok. Bir çöp konteynerine yerleştirilmiş patlayıcının cezaevi görevlilerinin geçtiği sırada patlatılması sonucunda olay meydana geldi. Otobüste hasar var. Arkadaşlarımız araştırıyor. En kısa sürede netice alacağız. Yaralanan arkadaşlarımıza geçmiş olsun” diye konuştu.