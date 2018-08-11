Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'i ziyaret etti

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eskişehir-Ankara karayolunda bulunan polis kontrol noktasında İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve beraberindeki emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından karşılanan Uzunkaya, yapılan uygulamalar hakkında bilgi aldı, görevli polislere başarı diledi.

Buradan İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasına geçen Uzunkaya, anı defterini imzaladı. Uzunkaya, İl Emniyet Müdürü Dinç'ten, Eskişehir'in genel asayiş ve trafik durumu hakkında brifing aldı.

Uzunkaya'nın emniyet müdürlüğündeki ziyaretine, 15 Temmuz gazisi TEM Dairesi eski başkanlarından Turgut Aslan da eşlik etti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şırnak´ta 4 PKK´lı terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak´ta 4 PKK´lı terörist etkisiz hale getirildi

Çölün altında Türk mucizesi!

Çölün altında Türk mucizesi!

Hurda Otomobiller Yarıştı

Hurda Otomobiller Yarıştı

Dünyanın en pahalı evleri

Dünyanın en pahalı evleri

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA