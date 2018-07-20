Emniyet müdür yardımcılarıyla şube ve ilçe müdürlerinin de aralarında bulunduğu bazı yöneticilerin görev yerleri değiştirildi Ankara Emniyet Müdürlüğünde, emniyet müdür yardımcıları, şube ve ilçe müdürlerinin de aralarında bulunduğu bazı yöneticilerin görev yerleri değiştirildi.