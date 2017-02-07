Emniyet müdür yardımcısı hakkında uyuşturucu ticareti iddiası

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu kuryeliği yapan bir kişinin gözaltına alınmasının ardından, şüpheliyle bağlantısı olan ve uyuşturucu ticareti yapan şahısların yakalanması için operasyon düzenledi.

Polis, şüphelilerin evinde yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında operasyonu genişleten ekipler, evi kiraladığı ve şüphelilere yardım etmek istediği iddia edilen İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C'yi gözaltına aldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Ö.C, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayına götürüldü.

Ö.C, savcılığa ifade verdikten sonra tutuklanması istemiyle Nöbetçi Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Ö.C'yi adli kontrol tedbirleri kapsamında yurt dışına çıkış yasağı koyarak, serbest bıraktı.