Emniyet müdürlüğüne roketatarla saldıran PKK’lı 2 teröriste ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Pasinler’de 15 Ağustos 2105 gecesi saat 01.40 sıralarında roketatarla saldırı eyleminde bulunan PKK’lı teröristler Barış Kahraman ile Kadir Gümüş, tutuklu yargılandıkları Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



“İlçe Emniyet Müdürlüğünü hedef almışlardı”



Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, 15 Ağustos gecesi RPG-7 ile yapılan roketatarlı saldırıda İlçe Emniyet Müdürlüğü ile polis lojmanları hasar gördü. Olaydan sonra, Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat timleri tarafından başlatılan operasyonda sabaha karşı ‘Eser’ Kod Barış Kahraman ile ‘Andok’ Kod Kadir Gümüş, Otlukkapı köyü yolunda etkisiz hale getirilerek üzerlerinde kaleşnikof silah, 5 adet el bombası ile gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan PKK’lı teröristler tutuklanarak cezaevine konuldu. Teröristler hakkında Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis’ istemi ile dava açıldı.



"Kandil’de eğitim gördüm, roketatarı ben attım"



Karar duruşmasında Diyarbakır nüfusuna kayıtlı tutuklu ‘Andok’ Kod Kadir Gümüş, eylem talimatını Kuzey Irak’tan aldığını belirterek, "2008 yılının sonbahar aylarında terör örgütüne katılmaya karar verdim. Örgütün Kuzey Irak’ta Kandil kamp bölgesine beni karşıladılar. Bu kampta silahlı eğitim aldıktan sonra, bölgede eylemci olarak görevlendirildim. Barış Kahraman ile birlikte Pasinler’e köy yolu üzerinden ulaştık. Gündüz keşif yaparken bir iki gün arazide kaldık. Barış Kahraman’da kaleşnikof otomatik silah vardı. Benim üzerimde de RPG-7 roketatar, el bombaları vardı. Bir süre önce Emniyet Müdürlüğü binasına yönelik eylem keşfini gerçekleştirmek için dağlık bölgeye çıktık. Bulunduğumuz o bölgede düğün olduğu için halkın dağılmasını bekledik. Halk dağılınca 01.30’da roketatarla yaptığım ilk atışım hedefe ulaşmadı. İkinci atışım ise emniyetin binasına isabet etti. Olay yerinden uzaklaştıktan iki saat sonra yakalandık" dedi.



İki örgüt üyesine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar ‘Eser’ Kod Barış Kahraman ile ‘Andok’ Kod Kadir Gümüş hakkında TCK’nın 302/1 maddesi kapsamında ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma’ suçunu işledikleri gerekçesiyle ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile eylemin 17 müştekiye yönelik işlenmesi ile her iki sanığı 20’şer yıl ağır hapis cezasına çarptırdı. Karar dosyası Bölge İstinaf Mahkemesine gönderildi.