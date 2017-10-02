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Emniyet sanal bahis sitelerini takibe aldı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sanal bahis siteleri ile banka hesaplarının yakın takibe alındığı bildirildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yasa dışı  bahis suçuyla etkin şekilde mücadele edilebilmesi amacıyla Spor Toto Teşkilat  Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu, KOM Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Dairesi  Başkanlığı yetkililerin katılımıyla Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde  toplantı düzenlendiği ve bazı önlemler alındığı kaydedildi.
 
Bu kapsamda sanal bahis siteleri ile banka hesaplarının takibe  alındığı belirtilen açıklamada, suç unsuru tespit edilen hesaplara MASAK  tarafından el konulacağı ve Adalet Bakanlığınca görevlendirilen Cumhuriyet  savcılıklarının yasal işlem başlatacağı vurgulandı. Ayrıca, Emniyet tarafından bu  suçların aydınlatılması için örgütlü suç olup olmadığına bakılmaksızın, ilgili  kanun maddeleri kapsamında "gizli soruşturmacı" görevlendirilebileceği  bildirildi.
 
Türkiye genelinde 45 ilde yasa dışı bahsin yaygın olarak  oynatıldığı, bu illerde görevli 60 personele "Kumar ve Yasadışı Bahis Suçları  Soruşturma Teknikleri Kursu” verildiği ifade edildi.
 
Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı  koordinasyonunda, 30 Eylül'de yasa dışı bahisle mücadele kapsamında ülke  genelindeki 3 bin 369 iş yerinde, bin 529 ekip ve 4 bin 829 personelin  katılımıyla "ilk gol" uygulaması yapılmış, uygulamada yasa dışı bahis oynatan 169  kişiye 845 bin lira ceza kesilmiş, 97 kişi gözaltına alınmıştı.

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