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Saldırı düzenleyen terörist arananlar listesinde çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığı'na saldırı düzenleyen şüphelilerden terör örgütü DHKP-C üyesi Şerif Tunç'un aranan teröristler listesindeki gri listede olduğu ve başına 300 bin lira ödül konulduğu ortaya çıktı.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri  Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığı'na saldırı düzenleyen şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında olay yerinde bulunan bir lav silahının üzerindeki parmak izlerini inceleyen ekipler, saldırıyı yapan şüphelilerden birinin Şerif Tunç olduğunu belirledi.

Terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu öğrenilen Şerif Tunç'un İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesindeki gri listede olduğu ve başına 300 bin lira ödül konulduğu ortaya çıktı.

Öte yandan, sahte kimlik kullandığı öğrenilen Şerif T.'nin Yunanistan'dan kaçak yollarla  ülkeye girdiği belirtildi.

Esenyurt saldırısını düzenleyen teröristin kimliği belirlendi

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