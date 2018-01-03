Emniyetin zırhlı araçlarının bakımını yapanların da aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı

Tutuklananlar arasında MİT’in tespit ettiği ve emniyetin zırhlı araçlarının bakım ve tamirini yapan işyerinin sahibi de var. Soruşturma kapsamında örgütün silah, mühimmat, erzak, yaşam ve giyim malzemelerinin temini ile terörist eylemlerinin gerçekleştirilebilmesi maksadıyla, bazı şahıs ve şirketlerden 9 milyon 124 bin TL, 474 bin 900 dolar ve 50 bin euro para toplandığı belirlendi. Soruşturma devam ediyor.

Soruşturmada toplam 53 kişinin ifadesi alındı. 5’i Adli Kontrol tedbiriyle olmak üzere 40 kişi de serbest bırakıldı.(Milliyet)