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Emniyette 475 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi

Emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbelerindeki 475 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.

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Emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbelerinde bulunan 475 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri yapıldı.
 
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Emniyet Teşkilatı Personelinin 2018 Yılı Genel Atamaları" çerçevesinde birinci bölgeden ikinci bölgeye 134 personelin, ikinci bölgeden birinci bölgeye 114 personelin, ikinci bölgeden ikinci bölgeye 17 personelin, birinci bölgeden birinci bölgeye ise 210 personelin atama işlemleri yapılırken, 288 personelin İPKA (yerinde kalma) talepleri ise kabul edildi.
 
Ayrıca, emniyet amirliği rütbesinden 4. sınıf emniyet müdürlüğü rütbesine terfi eden 161 personelin, 4. sınıf emniyet müdürlüğü rütbesinden 3. sınıf emniyet müdürlüğü rütbesine terfi eden 286 personelin, 3. sınıf emniyet müdürlüğü rütbesinden 2. sınıf emniyet müdürlüğü rütbesine terfi eden 350 personelin de yeni rütbelerine atamaları gerçekleştirildi.

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