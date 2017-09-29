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Emniyetten alkollü araç kullanma uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğünce, sürücülerin alkollü araç kullanmamaları gerektiği, kandaki alkol miktarının 0,05 desilitreden fazla olması halinde kaza riskinin yükseldiği uyarısında bulunuldu.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğünce, sürücüleri alkollü araç kullanmamaları konusunda uyarmak amacıyla "Alkollüyken araç kullanma: işte gerçekler" başlıklı infografik hazırlandı.
 
Kandaki alkol değerinin 0,05 desilitrenin üzerinde olması halinde kaza riskinin arttığına dikkat çekilerek, ilgili yasaların bu miktarın üzerinde araç kullanmayı yasakladığı hatırlatıldı.
 
 
Alkol yasaları doğrultusunda 135 ülkenin sürücüleri alkol testine tuttuğu belirtilerek, söz konusu yasaların gerektiği gibi uygulanmasının trafik kazalarında ölenlerin sayısını yüzde 20 azaltabileceğine işaret edildi.
 
Grafikte, 89 ülkede kandaki alkol değeri 0,05 desilitreden yüksek olan sürücülerin araç kullanmasının yasak olduğu ancak bu ülkelerin sadece yüzde 21'inin ilgili yasaları doğru şekilde uyguladığı bildirildi.

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