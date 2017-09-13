Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

'11 Eylül'den beri 'gri pasaport' alınmıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, ‘gri pasaport’ olarak bilinen hizmet damgalı pasaport başvurularını 11 Eylül Pazartesi gününden beri almamaya başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Emniyet Genel Müdürlüğü Pasaport ve Güvenli Belge Daire Başkanlığı, yurtdışındaki görevlendirmelerde kullanılan ‘gri pasaport’ olarak bilinen hizmet damgalı pasaport başvurularını ‘ellerinde pasaport kalmadığı’ gerekçesiyle 11 Eylül Pazartesi gününden beri almamaya başladı.
 
Yurtdışına çıkarken gazeteci, bürokrat, sporcu ve akademisyen gibi farklı meslek sahiplerinin görevleri süresince kullandıkları gri pasaportların verilmemesi nedeniyle çok sayıda kişi de mağdur oldu.
 
Gri pasaportla gidecekleri ülkeye vizesiz girebilen özellikle AB projelerinde yer alan öğrenciler ve sporcular da yeni pasaport verilmemesi nedeniyle bordo pasaport alıp, gidecekleri ülkeye göre vize başvurusunda bulunmak zorunda kaldı. Katılacağı etkinliklere kısa süre bulunan kişiler ise gidememe durumuyla karşı karşıya kaldı.
 
DARPHANE BASMADI YANITI
 
Ankara Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğü’nün girişine, “Yeni hizmet pasaportu müracaatı alınamamaktadır. Mevcut süresi yeterli olan hizmet pasaportu aktive edilecektir” yazıları asıldı. Pasaport işlemlerini yapan görevliler, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün pasaport basmadığını belirterek, yeni hizmet pasaportu veremediklerini söyledi. Süresi olanların gri pasaportlarını kullanabileceklerini belirten görevliler, yeni gri pasaportların ne zaman verilmeye başlanacağı ile ilgili bir süre de veremediklerini belirtti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya tepki: Bu yaklaşımı anlamakta zorlanıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya tepki: Bu yaklaşımı anlamakta zorlanıyoruz

3'üncü havalimanı inşaatındaki son durum havadan görüntülendi

3'üncü havalimanı inşaatındaki son durum havadan görüntülendi

Akıllara kazınan modeller

Akıllara kazınan modeller

Silaha takılan susturucunun 700 seri atış sonrasındaki hali

Silaha takılan susturucunun 700 seri atış sonrasındaki hali

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA