Emniyetten firar eden iki zanlı Tokat'ta yakalandı
Erbaa ilçesinde emniyet binasından firar eden 2 zanlı, Tokat'ta yakalandı.
- AA
Çorum'da güvenlik güçlerinin yaptığı uygulama sırasında durmayarak kaçan 4 kişi, Tokat'ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Tanju K. ile Murat D. isimli zanlılar, polis ekiplerinin dalgınlığından yararlanarak emniyet binasından kaçtı.
Polis ekipleri, 2 zanlıyı, Tokat'ta Uzunburun mevkisinde yakalandı
Çorum'da dün güvenlik güçlerinin yaptığı uygulama sırasında durmayarak sahte plakalı araçla kaçan 4 zanlı Tokat'ın Erbaa ilçesinde polis ve jandarmanın yaptığı operasyon ile ilçeye bağlı Karayaka kasabası yolunda yakalanmış, aramalarda 2 adet tabanca bir adet ise otomatik tüfek ele geçirilmişti. Zanlılardan Murat D.'nin cezaevi firarisi olduğu ve arandığı ortaya çıkmıştı.
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