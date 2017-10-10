Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Emniyetten infografikli hız uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğünce 'Hız: İşte gerçekler' başlıklı infografik hazırlandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan infografikte, ortalama hız seviyesi yüzde 5 oranında düşürüldüğünde ölümcül kaza riskinin de yüzde 30 azaldığı vurgulandı.
 
Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğünce, sürücüleri hızlı araç kullanmamaları konusunda uyarmak amacıyla "Hız: İşte gerçekler" başlıklı infografik hazırlandı.
 
İnfografikte, ortalama hız seviyesini yüzde 5 oranında düşürmenin ölümcül kaza riskini yüzde 30 oranında azalttığına dikkat çekildi.
 
Şehir içi yollarda uygulanan 50 kilometrelik hız sınırının ölümlü ve yaralanmalı kazaları önemli oranda azalttığı belirtilen infografikte, bu hız sınırı kuralının 114 ülkede uygulandığı kaydedildi.
 
İnfografikte, yaya ve bisiklet kullanıcılarını korumak için hız sınırını düşürmenin önemi de vurgulandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İlk kez görüntülendi! İşte PKK’lı teröristin cesedinin bulunduğu portakal bahçesi!

İlk kez görüntülendi! İşte PKK’lı teröristin cesedinin bulunduğu portakal bahçesi!

En iyi belediye başkanı ödülü sahibini buldu

En iyi belediye başkanı ödülü sahibini buldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA