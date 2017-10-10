Emniyetten infografikli hız uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan infografikte, ortalama hız seviyesi yüzde 5 oranında düşürüldüğünde ölümcül kaza riskinin de yüzde 30 azaldığı vurgulandı.

Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğünce, sürücüleri hızlı araç kullanmamaları konusunda uyarmak amacıyla "Hız: İşte gerçekler" başlıklı infografik hazırlandı.

İnfografikte, ortalama hız seviyesini yüzde 5 oranında düşürmenin ölümcül kaza riskini yüzde 30 oranında azalttığına dikkat çekildi.

Şehir içi yollarda uygulanan 50 kilometrelik hız sınırının ölümlü ve yaralanmalı kazaları önemli oranda azalttığı belirtilen infografikte, bu hız sınırı kuralının 114 ülkede uygulandığı kaydedildi.

İnfografikte, yaya ve bisiklet kullanıcılarını korumak için hız sınırını düşürmenin önemi de vurgulandı.