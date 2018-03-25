Emniyetten okulların çevresinde denetim

Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde dün 81 ilde eş zamanlı "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması" yapıldı.

Uygulamaya, asayiş, uyuşturucu, TEM, çocuk, trafik, KOM, ilçe emniyet müdürlükleri ve güvenlik yönünden riskli olan bölgelerde özel harekat birimlerinden oluşan karma ekipler katıldı.

Çocukların güvenli bir eğitim öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması ve etkilenebilecekleri zararlı faktörlerden uzak tutulmaları amacıyla 4 bin 735 ekip ve 14 bin 959 personelin katıldığı uygulamada, ilkokul, ortaokul ve lise, üniversite kampüsleri, öğrenci yurtları yakın çevrelerinde faaliyet gösteren umuma açık yerler denetlendi. Ayrıca metruk binalar, park ve bahçeler ile okul servis araçları da kontrol edildi.

Ekipler tarafından 104 bin 329 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken, 269 aranan şüpheli yakalandı, 116 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Denetimlerde, kontrol edilen 16 bin 14 iş yerinden 110'una idari işlem yapıldı. 8 bin 516 okul servis aracından 173'üne de cezai işlem uygulandı.

Uygulamalarda ayrıca, 3 tabanca, bir av tüfeği, 203 mermi, 4 kesici/delici alet, 3 kurusıkı tabanca, 2 gram eroin, 94 gram esrar, 63 gram sentetik uyuşturucu ve 82 sentetik uyuşturucu ile bin 474 paket kaçak sigara ele geçirildi.