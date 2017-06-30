Emniyet: DEAŞ’lı teröristin yakalanmasında ABD yardımı iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında bu konuda, Amerikan Senatosunda ifade veren bir Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilisinin sözlerine dayandırılarak haberler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu haberlerde, Reina isimli eğlence mekanına saldırı gerçekleştiren DEAŞ'lı terörist Abdulkadir Masharipov'un yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda şüphelinin bulunduğu konumun, Amerika Birleşik Devletleri NSA tarafından tespit edilerek Türk makamlarıyla paylaşıldığının öne sürüldüğü aktarıldı.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu saldırıyı gerçekleştiren şahsın yer tespiti/konumu ve yakalanmasıyla ilgili olarak söz konusu ülke veya herhangi bir başka ülke makamı tarafından bir bilgi paylaşımı söz konusu olmamıştır. Şahsın yer tespiti ve yakalanmasına yönelik tüm istihbari çalışmalar Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı ve bağlı şube müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmiştir."