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Emniyetten sahte para uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğüne ait sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla vatandaşlara sahte para konusunda uyarılarda bulunuldu.

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Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde gerekli güvenlik önlemlerini alan Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşların mağdur olmaması için sahte para konusunda da bilgilendirme çalışması başlattı.
 
Bu kapsamda, sosyal medya hesaplarından gerçek banknotta bulunan özellikler görsellerle desteklenerek tek tek anlatıldı.
 
"Alışverişlerinizde sahte paraya dikkat ediniz" notuyla yapılan paylaşımda, banknotta, emniyet şeridi, holografik şerit folyo, kabartma baskı, gizli görüntü, renk değiştiren şerit ve mikro yazı bulunduğu belirtildi.

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