Behzat Ç.'nin yazarı Emrah Serbes trafik kazasında baba kızı öldürdüğünü itiraf etti

22 Eylül'de İzmir- Aydın otobanında 4 NT 5005 plakalı otomobil, İzmir-Aydın Otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında, Ayhan Özçelik (59) idaresindeki 35 TV 9335 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Özçelik ile kızı 16 yaşındaki Zeynep Özçelik olay yerinde hayatını kaybetti, anne Nilgün Özçelik ağır yaralandı.

Kazanın ardından arabaya kullandığını söyleyen Kenan Doğru tutuklandı. Fakat bugün ünlü yazar Emrah Serbes, kazayı kendisinin yaptığını itiraf etti, itirafı sosyal medya adresinden duyurdu.

Serbes şunları yazdı: 22.09. 2017 tarihinde İzmir- Aydın otobanında meydana gelen kazanın sorumlusu benim. Bu kazada aynı aileden bir baba- kız hayatını kaybetti, anne ise yoğun bakımda. Ölen genç kız, bir çocuk, 16 yaşında. Hiçbir şeyin bir genç kızın hayatından daha değerli değildir. Bir rampanın ardından birden önümüze çıkan araca çarpmamak için elimden gelen bütün çabayı sarf ettim, kaygan zemin nedeniyle yavaşlayamadığımdan direksiyonu bariyerlere vurdum.

İşte açıklamanın tam metni