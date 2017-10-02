Emrah Serbes olayında sürpriz tanık her şeyi anlattı: Viski şişesi ve bira kutuları gördüm

Kazadan olayı araçları kaldırmaya gelen çekicinin şoförü S.D, tanık olarak ifade verdi. Milliyet'in haberine göre, S.D ifadesinde olay yerinde viski ve bira şişeleri gördüğünü anlattı.

'VİSKİ ŞİŞESİ VE BİRA KUTULARI GÖRDÜM'

'34 NT 5005' plakalı araç şarampole yan yatmış vaziyetteydi. Gerekli araştırmayı yaptıktan sonra aracı dört teker üzerine çevirdik. O esnada bir adet viski şişesi ile üç adet bira kutusu gördüm. Bu içkilerin aracı çevirince içinden düşüp düşmediğini bilmiyorum, fark etmedim. Aracı çekiciye yükledim ve otoparka getirip indirdim. Otoparkta aracın yanında bulunan bira kutusu aracın içinden düşüp düşmediğini görmedim. Aracın yanında bulunan bira kutusu ile kaza yerinde gördüğüm bira kutuları aynı marka ve aynı renkteydi. Benim bilgim ve gördüm bundan ibarettir.'