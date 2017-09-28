Emrah Serbes tutuklandı
Yazar Emrah Serbes, 2 ölümlü kazayı kendisinin yaptığını itiraf edip savcılığa teslim olmasından sonra tutuklandı.
- DHA
İzmir - Aydın Otoyolu'nda, 22 Ağustos´ta, 59 yaşındaki Ayhan Özçelik ve kızı 16 yaşındaki Zeynep Özçelik yaşamlarını yitirdiği kazaya kendisinin kullandığı aracın neden olduğunu itiraf ederek, Torbalı Adliyesi'ne gelerek teslim olan Emrah Serbes, önce Cumhuriyet savcısına ifade verdi. Serbes ardından, tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Serbes, tutuklandı.
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