Son Dakika Haberleri E-gazete 28Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Emrah Serbes tutuklandı

Yazar Emrah Serbes, 2 ölümlü kazayı kendisinin yaptığını itiraf edip savcılığa teslim olmasından sonra tutuklandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmir - Aydın Otoyolu'nda, 22 Ağustos´ta, 59 yaşındaki Ayhan Özçelik ve kızı 16 yaşındaki Zeynep Özçelik yaşamlarını yitirdiği kazaya kendisinin kullandığı aracın neden olduğunu itiraf ederek, Torbalı Adliyesi'ne gelerek teslim olan  Emrah Serbes, önce Cumhuriyet savcısına ifade verdi. Serbes ardından, tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Serbes, tutuklandı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yeni ATAK, HÜRKUŞ ve ANKA'lar geliyor

Yeni ATAK, HÜRKUŞ ve ANKA'lar geliyor

Hangi araç sahibi ne kadar vergi ödeyecek? İşte marka marka sıralı liste...

Hangi araç sahibi ne kadar vergi ödeyecek? İşte marka marka sıralı liste...

iPhone 8'in içini açtılar... İşte Apple'ın sırrı

iPhone 8'in içini açtılar... İşte Apple'ın sırrı

Bu çizimde kaç bacak görüyorsunuz?

Bu çizimde kaç bacak görüyorsunuz?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA