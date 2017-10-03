Emrah Serbes'in kaza esnasında 1.25 promil alkollü olduğu ortaya çıktı

Emrah Serbes kullandığı otomobille İzmir'de bir baba ile kızına çarparak ölümlerine yol açmış, kazanın ardından suçu yanındaki arkadaşı üstlenip hapse girmişti.

Olaydan 6 gün sonra ise Emrah Serbes planlı bir itirafta bulunarak savcılığa gitmişti.

Senarist Emrah Serbes'in kaleme aldığı itiraf ve teslim olması kamuoyunda çokça tartışılırken, kanındaki alkolün ortaya çıkmaması için geç teslim olduğu iddia edilmişti.

24 TV HASTANE BELGELERİNE ULAŞTI

Emrah Serbes bu kazanın ardından İstanbul'a döndü. 24 TV'de yayınlanan habere göre sabah 06.15'de Yedikule'de bulunan Surp Pırgiç Ermeni Hastanesine giden Serbest, doktora 6 sakinleştirici ilaç aldığını söyledi, fakat kaza hakkında herhangi bir bilgi vermedi.

Hastanede yapılan muayenede ise Serbes'in yasal sınırın çok üzerinde, 1.25 promil alkollü olduğu saptandı. 24 TV, hastane belgelerine ulaştı fakat hasta haklarına saygıdan ötürü belgeleri açık bir şekilde yayınlamadı.