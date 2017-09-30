Emrah Serbes’in kendini kurtarmak için yazdığı senaryoyu çekici şoförü bozdu

Polisiye dizi Behzat Ç.'nin senaristi yazar Emrah Serbes'in, 22 Eylül'de İzmir-Aydın otoyolunda aşırı hız yaparken arkadan çarptığı otomobildeki Ayhan Özçelik (59) ile kızı Zeynep Özçelik'in (16) ölümüne neden olduğu kazanın detaylarına ulaşıldı.

Cenazeleri defnettikten sonra Ayrancılar Jandarma Karakolu'na giderek Özçelik ailesinden geriye kalanları teslim alan ailenin yakınları, daha sonra hurda yığınına dönen araca bakmak için İzmir'e gitti.

ÇEKİCİNİN SÜRÜCÜSÜ FARK ETTİ

Sabah'ın haberine göre, bu sırada olay yerine ilk gidenlerden biri olan ve kaza yapan araçları otoparka getiren çekicinin sürücüsü Serdar Durna, kazaya neden olan aracı Emrah Serbes'in kullandığını ve alkollü olduğu için kazayı arkadaşının üstlenmiş olabileceğini söyledi.

Bu bilgiyi alan aile, soruşturmayı yürüten Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Ailenin avukatı Burcu Ece Güler, 27 Eylül'de başsavcılığa bir dilekçe vererek, kamera görüntüleri ile HGS-OGS kayıtlarının tespiti için talepte bulundu. Avukat Güler, "Gerçeğin ortaya çıkacağını anlayan Emrah Serbes, teslim olma senaryosu yazdı ve sosyal medya gücünü kullanarak yazdığı senaryoya uygun şekilde teslim oldu. Yaptığı paylaşımla kendisini 'vicdanlı' bir vatandaş gibi gösterdi. Kazadan sonra 112'yi aradıklarını söylüyorlar. Ancak 112'yi aramadıkları belgelendi" dedi.

Bu arada, babasını daha önce trafik canavarına kurban veren çekicinin sürücüsü Serdar Durna da, savcılığa giderek şüphelerini anlattı.

İşte ailenin savcılığa verdiği dilekçe...

KAN TESTİ İSTENDİ

Kamera kayıtlarını inceleyen savcılık kazaya neden olan araçtaki şoför koltuğu ve hava yastığı üzerindeki kan örneklerini, Kenan Doğru ve Emrah Serbes'ten alınan örneklerle birlikte Adli Tıp'a gönderdi. Bu gelişmeler üzerine gerçeğin ortaya çıkacağını anlayan Emrah Serbes, suçunu hafifletmek için itiraf mektubu yazarak 28 Eylül'de Twitter'dan yayımladı. Ancak İzmir senaryosu tutmayan Serbes, "Taksirle birden çok kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı. Onun yerine Buca Cezaevi'nde yatan Kenan Doğru ise tahliye edildi.

Babasını daha önce trafik canavarına kurban veren çekici şoförü Serdar Durna'nın (sağda) ifadesi gerçekleri ortaya çıkardı.

HÜRRİYET'E BÜYÜK TEPKİ

Hürriyet ise dün savcılığın inceleme başlattığı gerçeği ortada durururken, "Behzat Ç'lik itiraf" başlığı atarak Emrah Serbes'in bu itirafı kendiliğinden yaptığı algısı oluşturmaya çalıştı. Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ün de köşesinde, Serbes'in itiraf mektubunu "samimi" bulduğunu yazması tepki çekti. Sosyal medyada Hürriyet'in baba ile kızının hayatına mal olan, annenin de yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği bir kazaya neden olan Emrah Serbes'i kollamaya çalıştığı yorumları yapıldı.