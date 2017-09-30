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Emrah Serbes’in otomobilinden alkol şişesi ve çerez tabağı çıktı

Yaptığı kaza sonucu iki kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olan yazar-senarist Emrah Serbes’in otomobilinden çerez tabağı ve alkol şişesi çıktı

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DHA’nın geçtiği görüntülerde kazadan sonra yediemin otoparkında bulunan Serbes’in kullandığı otomobilin arka koltuğunda bulunan bir çerez tabağı  ile koltuğun altında yer alan içki şişesi dikkati çekiyor.
 
Serbes, savcılıktaki ilk ifadesinde hiç alkol almadığını beyan etmişti.
 
22 Eylül 2017 günü sabaha karşı İzmir-Torbalı yolunda yaşanan kazada aynı aileden bir baba ve 16 yaşındaki kız yaşamını yitirmiş, anne ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Emrah Serbes, olaydan bir hafta sonra sosyal medya hesabından kazayı kendisinin yaptığını itiraf eden bir açıklama yayınlamış, kazayı yanındaki arkadaşının üstlendiğini belirterek kendisinin savcılığa teslim olacağını duyurmuştu.
 
Ancak bu açıklamadan hemen sonra savcılığın Serbes’in aracındaki hava yastığında bulunan kan ve DNA örneğini incelemek ve aracın geçtiği bölgedeki kameralardan da kimin kullandığının tespiti için soruşturma açtığı ortaya çıkmıştı.
 
Serbes, önceki gün tutuklanarak Buca Cezaevi’ne konuldu.

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