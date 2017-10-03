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Emrah Serbes'in yaptığı kazada baba ve kızının ardından anne de hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde Emrah Serbes'in tutuklandığı kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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İzmir-Aydın otoyolunda 22 Eylül'de Emrah Serbes'in otomobili kendisinin kullandığını itiraf ettiği kazada ağır yaralanan ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 11 gündür tedavi gören Nilgün Özçelik, hayatını kaybetti.

- Olay

İzmir-Aydın otoyolunda 34 NT 5005 plakalı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında Ayhan Özçelik (59) idaresindeki 35 TV 9335 plakalı otomobille çarpışmış, sürücü Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep Özçelik kaza yerinde yaşamını yitirmiş, eşi Nilgün Özçelik ise ağır yaralanmıştı.

Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan Nilgün Özçelik, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki yoğun bakım ünitesine sevk edilmişti.

34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Olaydan bir hafta sonra otomobili kendisinin kullandığını itiraf ederek Torbalı Adliyesine teslim olan Emrah Serbes tutuklanmış, Doğru ise tahliye edilmişti.

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