Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Emzirmek bebekleri ani ölümden koruyor

Yeni doğan bebeklerde en az 2 ay boyunca emzirmenin, ani bebek ölümü (SIDS) riskini neredeyse yarı yarıya düşürdüğü bildirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesinden bilim adamlarının yaptığı araştırma çerçevesinde, 2 bin 259 ani bebek ölümü vakası ve kontrol grubunda yer alan 6 bin 894 bebeğin incelendiği 8 uluslararası çalışmanın sonuçları değerlendirildi.
 
Araştırma, annenin en az 2 ay boyunca bebeğini emzirmesinin, SIDS riskini neredeyse yarı yarıya azalttığını ortaya koydu. Bilim adamları, 2 aydan az süre emzirmenin böyle bir etki yaratmadığını da vurguladı.
 
Araştırma ekibinde görevli bilim adamı Kawai Tanabe, "Sonuçlar çok güçlü. Çalışmamız, en az 2 ay emzirilen bebeklerin SIDS'den ölme risklerinin önemli ölçüde azaldığını gösterdi." ifadesini kullandı.
 
 
Ani bebek ölümleri, en çok 1 aylık ila 1 yaşındaki bebeklerde görülüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Süleyman Soylu: ' (Bülent Tezcan) Sözleri şeytan dilliliğidir. Bunun hesabı sorulur açık ve net'

Bakan Süleyman Soylu: ' (Bülent Tezcan) Sözleri şeytan dilliliğidir. Bunun hesabı sorulur açık ve net'

Dünyanın dört bir yanından garip fotoğraflar

Dünyanın dört bir yanından garip fotoğraflar

44 yıldır kolu sürekli havada

44 yıldır kolu sürekli havada

Vantilatör teliyle bakın nasıl balık avladı

Vantilatör teliyle bakın nasıl balık avladı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA