Emzirmek bebekleri ani ölümden koruyor
Yeni doğan bebeklerde en az 2 ay boyunca emzirmenin, ani bebek ölümü (SIDS) riskini neredeyse yarı yarıya düşürdüğü bildirildi.
Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesinden bilim adamlarının yaptığı araştırma çerçevesinde, 2 bin 259 ani bebek ölümü vakası ve kontrol grubunda yer alan 6 bin 894 bebeğin incelendiği 8 uluslararası çalışmanın sonuçları değerlendirildi.
Araştırma, annenin en az 2 ay boyunca bebeğini emzirmesinin, SIDS riskini neredeyse yarı yarıya azalttığını ortaya koydu. Bilim adamları, 2 aydan az süre emzirmenin böyle bir etki yaratmadığını da vurguladı.
Araştırma ekibinde görevli bilim adamı Kawai Tanabe, "Sonuçlar çok güçlü. Çalışmamız, en az 2 ay emzirilen bebeklerin SIDS'den ölme risklerinin önemli ölçüde azaldığını gösterdi." ifadesini kullandı.
Ani bebek ölümleri, en çok 1 aylık ila 1 yaşındaki bebeklerde görülüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.