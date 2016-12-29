Diyanet İşleri Başkanı Görmez: En büyük terör, terörün İslam ile özdeşleştirilmesidir

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) toplantı salonunda, Ankara Müftülüğü için düzenlenen devir teslim törenine katılan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, her görevin bir emanet ve mesuliyet olduğunu belirtti.

Görmez, her idari görevin ateşten gömlek olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyanet görevi ateşten cübbedir. Gömlek vücudun yarısını yakar fakat cübbe vücudun tamamını yakar. Sorumluluk yerine getirilmediği zaman vücudun tamamını yakar. Bir de başımıza koyduğumuz sarık vardır. O sarık, hiçbir leke kabul etmez. Atalarımız, büyüklerimiz, geleneğimiz, sarığın üzerinde sarılı olan beyaz kumaşın 7 metre olmasını bir gelenek olarak kabul etmiştir. Çok derin bir manası vardır 7 metre oluşunun. Çünkü 7 metre, herkesin ebediyete ve ahirete giderken sarıldığı kumaşın ölçüsüdür. Dolayısıyla başına sarık saran insan, her an Rabbine kavuşmaya hazır demektir, her an Allah'ın huzuruna gitmeye ve orada hesap vermeye hazır demektir. Kalbi hazır, ruhu hazır demektir. Onun için bu görevleri üstlenen her arkadaşımıza biz dua etmeliyiz ki hem üzerindeki cübbe vücudunu yakmasın hem de başındaki sarığa hiçbir leke düşürmeden bu ulvi görevi hakkıyla ifa edebilsin."

İnsanların, milletlerin ve ülkelerin zor zamanları olabileceğini belirten Görmez, Türkiye'de, insan, millet ve ümmet olarak tarihin en zor zamanlarından geçtiklerini söyledi.

Görmez, en büyük zorluğun, şiddeti, zulmü, savaşı dönüştürecek rahmeti, adaleti, cehaleti ortadan kaldıracak ilim ve hikmeti kaybetmek olduğunu vurguladı.

Küresel kötülüğün, terörü modern bir savaş yöntemine dönüştürdüğünü ve İslam ümmetini küresel kötülüğün kuşattığını anlatan Görmez, küresel kötülüğün ahlak ve hukuk tanımayan modern bir savaş yöntemi olarak teröre başvurduğunu anlattı.

"Terörün ve şiddetin en büyük mağduru İslam'ın kendisidir. En büyük terör, terörün kendisi değil, terörün İslam ile özdeşleştirilmesidir." diyen Görmez, yeryüzüne son rahmeti getiren İslam'ın şiddetle, nefretle, savaşla özdeşleştirilmesinin herkesin içinde bulunduğu konumu, yaptığı hizmetleri yeniden gözden geçirmesini zorunlu kıldığının altını çizdi.