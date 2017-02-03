En güzel sinemayı Müslümanlar yapmalı

Siyer Vakfı Kültür Komisyonu Başkanı Mehmet Kaman, "Sinemayı en güzel Müslümanlar yapmalı. Siyer Vakfı olarak yarışmanın ilk yılından itibaren bu konuyu özellikle vurgulamıştık. Müslümanların da sinemada söyleyecek sözlerinin olması lazım. Çünkü Müslümanların sahip olduğu medeniyet ve müktesebat buna çok müsait." dedi.

Siyer Vakfı tarafından üçüncüsü gerçekleştirilen "Uluslararası Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması"na ilişkin, AA muhabirine açıklamada bulunan Kaman, yarışmaya bu yıl 150 eserin katıldığını belirterek, finale 15 filmin kaldığını söyledi.

Kaman, İsviçre, Dubai ve Tunus dahil birçok ülkeden yarışmaya katılım olduğuna işaret ederek, özellikle de Suriyeli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Sinemanın bir tebliğ aracı olduğunu aktaran Kaman, "Sinemayı en güzel Müslümanlar yapmalı. Siyer Vakfı olarak yarışmanın ilk yılından itibaren bu konuyu özellikle vurgulamıştık. Müslümanların da sinemada söyleyecek sözlerinin olması lazım. Çünkü Müslümanların sahip olduğu medeniyet ve müktesebat buna çok müsait." diye konuştu.

SEKTÖRE KALİFİYE ELEMAN YETİŞMESİ ÇABASI İÇİNDEYİZ

Mehmet Kaman, yarışmanın temasının "Kamil İman-Kamil İnsan" olduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Peygamber Efendimiz, hayatı boyunca tüm dünyada karakterli, bilinçli, akıllı ve bunları imanla pekiştirmiş insan modeli ortaya çıkartmayı hedefledi. Bunun en güzel örneğini sahabe neslinde gördük. Sahabe toplumu maya bir toplumdu. Bu özelliklerinden hareketle, gittikleri her toprakta o toplumun dönüşmesine etki eden unsur olarak ön plana çıktılar. Dönüştürme noktasında da Peygamber Efendimiz'i örnek ve model alarak, üstün bir çaba sarfettiler. Dolayısıyla biz de sahabenin bıraktığı bu mirası, Efendimiz'in bıraktığı mesajı omuzlanarak ve bıraktığı rol modele sahip olarak devam ettirebiliriz. Efendimiz'in koyduğu ideal imana, karakterli, şuurlu, akıllı ve imanlı hedef insan modelini yakalayarak ulaşabiliriz."

Erem Şentürk, Eşref Ziya Terzi, Mustafa Demirci ve birçok ilahiyatçıyla röportaj yaptıklarını aktaran Kaman, "Hepsi de bu konunun yüzde yüz desteklenmesi gerektiğinin ve sinemayı bir tebliğ aracı olarak kullanmanın ötesinde, uluslararası arenada uzun metraj filmlerin de yapılması gerektiğinin altını çizdi. Çağrı filminden sonra iyi bir yapım olmadığı için bunun açlığının ilahiyat camiasında da yaşandığını söylediler." dedi.

Kaman, amacın sadece ödül vermek olmadığını vurgulayarak, "Yarışmanın misyonu çerçevesinde, sektöre kalifiye eleman yetişmesi için bir çaba ve gayret içerisindeyiz. Bunun için de yarışmamızın başladığı yıl 'Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'ni kurmuştuk. Sinema akademimizde bu yıl da dört yeni atölye açılıyor. Artık tamamen pratiğe yönelik çalışmalar olacak. Ödül töreninden sonra başlayacak akademide, 'Senaryo Yazarlığı', 'Yönetmenlik', 'Kurgu ve Montaj' ve 'Film' atölyeleri açılacak." ifadelerini kullandı.

Yarışma temasına ilişkin olarak katılımcıları sosyal medya aracılığıyla bilgilendirdiklerini söyleyen Kaman, kamil insanın, dürüst olan ve aldatmayan kişi olduğuna vurgu yaparak, "Kamil insan, etrafıyla barışıktır, olgundur. Her şeye parlamaz, köpürmez. Kamil insan yardımseverdir ve merhametlidir. Bu tip konuları, katılımcılarımıza yardımcı olabilmek amacıyla görsel materyallerle de destekleyerek, sosyal medyada yoğun bir şekilde vermeye çalıştık." dedi.

Mehmet Kaman, 2005'te hayatını kaybeden "Çağrı" filminin yönetmeni Mustafa Akkad ile ilgili kısa bir filmin de gösterileceği ödül töreninde, ünlü yönetmenin anısına ödül takdim edileceğini kaydetti.

TOPLAM ÖDÜL 65 BİN LİRA

Yarışmanın danışma ve ön seçici kurulunda İhsan Kabil, Abdülhamit Güler, Bedir Acar, Bünyamin Yılmaz ve Yalçın Parmaksız yer alıyor.

Başkanlığını Hocakulu Narliyev'in üstlendiği yarışma jürisi ise Nazif Tunç, Elif Eda Karagöz, Firdevs Azizi, Gülcan Tezcan, Hasan Kaçan, İsmail Güneş, Mustafa Demirci, Nasır Khemir ve Nihad Kresevljakovic'ten oluşuyor.

Yarışma kapsamında 15 Şubat'ta "Türk Dünyası Sineması'nda Manevi Boyut" ile "Hikaye Anlatma Sanatı Olarak Sinema", 16 Şubat'ta ise "Medeniyet Anlayışımızın Sinemada Temsili" ve "Ahlaki Değerlerin Sinemaya Yansıması" konulu söyleşiler gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen yarışmada toplam 65 bin lira para ödülü verilecek. Birincinin 25 bin, ikincinin 15 bin, üçüncünün 10 bin lira ile ödüllendirileceği yarışmada ayrıca 5 bin lira "Sponsorluk Ödülü", 4 bin lira "Mansiyon Ödülü" ve üçer bin lira da "Siyer Vakfı Özel Ödülü" ve "Jüri Özel Ödülü" takdim edilecek.

Yarışmanın ödül töreni ve gala gecesi 19 Şubat'ta Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.