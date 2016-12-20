Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

En uzun gece

Bugün 21 Aralık. Kuzey Yarımküre en uzun geceyi yaşıyor. Yaz saati nedeniyle karanlık başlayan günler, gündönümünün ardından yerini aydınlık sabahlara bırakacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kuzey Yarımküre’de en kısa gündüz ve en uzun gecenin yaşandığı 21 Aralık Kış Gündönümü bugün gerçekleşiyor. Güneş ışıkları Oğlak Dönencesi’ne dik geliyor ve bugünden itibaren Kuzey Yarımküre’de günler uzamaya, Güney Yarımküre’de kısalmaya başlayacak. Bu tarih kuzeydeki bazı ülkelerde kışın, güneyde ise yazın başlangıcı kabul ediliyor. Bazı ülkeler ise 21 Aralık’ı yazın veya kışın tam ortası olarak tanımlıyor.Türkiye’nin yaz saati uygulamasını sürdürmesiyle bu kış karanlıkta başlayan günler ise, gündönümünün ardından yerini aydınlık sabahlara bırakacak. 

GÜNLER UZUYOR

Güneş her gün birkaç dakika daha erken doğacak. Günlerin uzamaya başlamasıyla, artık çocuklar karanlık saatlerde okula gitmek durumunda kalmayacak. Batı’daki şehirlerde özellikle ikili eğitim yapılan okullarda çocukların karanlıkta ders başı yapması velilerin tepkisine neden oluyor.

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Halep'te yaşananlara dünya yine sessiz yine sağır, yine dilsiz

Başbakan Yıldırım: Halep"te yaşananlara dünya yine sessiz yine sağır, yine dilsiz

Sanatçılar Trump'a karşı kızı Ivanka'dan yardım istedi

Sanatçılar Trump'a karşı kızı Ivanka'dan yardım istedi

Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı

Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı

Şırnak’ta terör operasyonu

Şırnak’ta terör operasyonu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA