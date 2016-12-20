En uzun gece

Kuzey Yarımküre’de en kısa gündüz ve en uzun gecenin yaşandığı 21 Aralık Kış Gündönümü bugün gerçekleşiyor. Güneş ışıkları Oğlak Dönencesi’ne dik geliyor ve bugünden itibaren Kuzey Yarımküre’de günler uzamaya, Güney Yarımküre’de kısalmaya başlayacak. Bu tarih kuzeydeki bazı ülkelerde kışın, güneyde ise yazın başlangıcı kabul ediliyor. Bazı ülkeler ise 21 Aralık’ı yazın veya kışın tam ortası olarak tanımlıyor.Türkiye’nin yaz saati uygulamasını sürdürmesiyle bu kış karanlıkta başlayan günler ise, gündönümünün ardından yerini aydınlık sabahlara bırakacak.

GÜNLER UZUYOR

Güneş her gün birkaç dakika daha erken doğacak. Günlerin uzamaya başlamasıyla, artık çocuklar karanlık saatlerde okula gitmek durumunda kalmayacak. Batı’daki şehirlerde özellikle ikili eğitim yapılan okullarda çocukların karanlıkta ders başı yapması velilerin tepkisine neden oluyor.