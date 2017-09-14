En yeni güncel Cuma mesajları 15 Eylül Cuma namazı vakitleri

En yeni Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizin Cuma gününü kutlayın. Gelişen teknolojiyle birlikte artık Cuma günleri için bir klasik haline gelen Cuma mesajları gönderme geleneği bu hafta da devam edecek. Resimli Cuma mesajları ve kısa uzun Cuma mesajlarını SMS, whatsapp, Facebook ve Instagram gibi sosyal platformlardan gönderebilirsiniz. 15 Eylül Cuma namazı vakitleri de il il sayfamızda bulunuyor. Allah katında haftalık günlerin en şereflisi ve en kıymetlisidir. Senenin en hayırlı günlerindendir. Müslümanların haftalık günlerin bayramıdır. Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gündür. Resimli en güzel uzun kısa Cuma mesajları haberimiz içerisinde sizlerle.

CUMA MESAJLARI

Lailahe illallahtır özüm, Muhammed Mustafadır sözüm, ihlas-ı şerif ile yıkadım yüzüm Ayetel kürsi için sen kabul eyle sözüm

Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun. Hayırlı cumalar dilerim

Cuma gibi günümüz var. Islam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

La Tahzen! İnnallahe-l meana! "Üzülme, Allah bizimle beraberdir!" (Tevbe,42) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Allahım; ömrümüzün kalan kısmını geçen kısmından hayırlı eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.

Allahım, bizi, dinde yalnız sana ihlasla ibadet eden haniflerden kıl! Yönümüzü Yanlış bildiklerimizden Hakka tevcih eyle! Hayırlı Cumalar.

Varsın Olmasın hayatta her istediğimiz. Biz olana 'elhamdulillah' Olmayana 'eyvallah' Demesini biliriz. Hayırlı Cumalar.

Ey Nefsim Şeytana Yem Olmakmı Yoksa Cennette Gül Olmakmı Niyetin, Bırak Yakamı Secde Edeyim Sen Huzura Er, Ben İmanla Öleyim. Hayırlı Cumalar.

Yakınlık ne zamanla ne mekenla sınırlıdır.Eller Allah'a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir.Aklımda yürüğimde ve duamdasınız.Cumanız mübarek olsun..

Kalbimiz imana, gönlümüz islama, dilimiz Kur'ana, kulağımız ezana, gözümüz nura, evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Amin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaatı üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.

Allah hikmetiyle bir kapıyı kapatırsa rahmetiyle diğerini açar. Ya Rabbi bu mübarek cuma günü hürmetine bizlere hayırlı kapılar aç. Amin. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Bilerek Hakkı Batıla karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. (BAKARA - 42) Cumanız Mübarek Olsun...Selam ve Dua ile..!

Hayat dileniyor O'ndan taş, toprak, ot, ağaç; Sende ona yönel, ellerini hep O'na aç; Lutfedip hazanı nevbahara çeviren o; İsteyip dilemekse bir vasıta bir araç.. SELAM VE DUA İLE HAYIRLI CUMALAR..

Allah'ım sen yüreğime huzuru üfür. Sen sıkıntımı rüzgar gibi alıp götür… Sen dualarımı kabul et. Amin. Hayırlı Nurlu Cumalar.

...Bizler uzun bir seferdeyiz. Buradan kabre, kabirden haşire, haşirden ebed memleketine gitmek üzereyiz. Hayırlı Cumalar. Dua ile...

Belki kalbindir acıyan...Belki bedenin...Belki de ruhundur kıvranan, belkide bin türlü muamma...Her ne durumda olursan ol; diline yakışır bu dua; Ya Rabbi, Razı olmadığın şeylerden ne yapmışsak hepsini affet! AMİN. Hayırlı Nurlu Cumalar.

– Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder. Hayırlı cumalar…

– Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Cuma günün mübarek olsun.

– Ruhu öldürmek bedeni öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Hayırlı cumalar…

CUMA GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Cuma; cem olmak, toplanmak manalarına gelir Cuma günü, Müslümanlar için çok önemli bir gündür.Bu günde Müslümanlar camide toplanıp birlikte Cuma namazını kılarlar Topluca yapılan bu ibadet, o günü bayram günü değerine yükseltir.

Bu sebeble Cuma gününe Seyyidü`l-eyyam, yani, günlerin itibarlısı,efendisi de denir.Bütün hayırlı işlerin Cuma günü meydana geldiği; tarih boyunca pek çok kudsî hâdiselerin hep Cuma günü zuhur ettiği rivayet edilir.

Cuma ferdi cemiyete; cemiyeti milliyete bağlayan ve toplum arasında düşünce, inanç, amaç ve hizmet birliğini sağlayan bir gün-dür İslâm Dîni bu günü mü'minler için haftalık toplantı ve toplu halde Allah'a yönelme, ibâdette bulunma zamanı olarak belirlemiş-tir Bir hafta içinde ortaya çıkan meseleler, olaylar ve sosyal konu-lar cuma günü ele alınıp Kur'ân'm süzgecinden geçirildikten sonra bir komprime haline getirilerek cemaate sunulur.

Hayırhahlık, âlicenaplık, da-yanışma, sevgi, saygı, edep ve terbiyenin taşıdığı mana ve müsbet sonuç misallerle anlatılır İslâm ülkelerinin uğradığı siyasi ekonomik ve kültürel zorlukların nedenleri üzerinde durulur ve bunların ça-releri araştırılarak cemaatin bu konularda da aydınlatmasına önem verilir.

Görülüyor ki, cumanın o kadar çok yararları var ki, bunları sa-yıp sıralamak bile zor Medenî bir ülkede parlementonun önemi ne ise, İslâm topluluğunda cumanın önemi ondan daha fazla bir anlam taşır.

Zira cuma günü, bütün müslümanların, namaz için ve Allah’ı zikretmek için toplandıkları (meşhûd oldukları) bir gündür Şu iki hadis de, cuma gününe “meşhûd” dendiğine delalet etmektedir: “Cuma günü bana çokça salat ü selam getirin Çünkü bu gün, meleklerin kendisini müşahede ettiği, hazır bulunduğu meşhûd bir gündür” , “Melekler, cuma günü camilerin kapılarında hazır bulunurlar ve (girenlerin) adlarını yazarlar İmam minbere çıkınca, bu sahifeler dürülür-kapatılır” İsim isim kaydederek şahit olma şeklindeki bu özellik, sadece cuma gününde mevcuttur Dolayısıyla bundan ötürü, bu güne “meşhûd” denebilir.

Allah Teala cuma gününe diğer günlerin üstünde bir kutsiyet atfetmiş, sonra o gününü tespit edip onda topluca Allah’a ibadet etme mevzuunda Yahudi ve Hıristiyanları muhayyer bırakmıştır; ancak onlar bugünü belirleme konusunda ihtilafa düşmüşler;Yahudiler cumartesiyi, Hıristiyanlar da pazarı haftalık bayram ve ibadet günü olarak tayin etmişlerdir Allah, cuma gününü Ümmet-i Muhammed’e nasip eylemiştir Cuma günü, Müslümanların haftalık bayramıdır.

Allah katında haftalık günlerin en şereflisi ve en kıymetlisidir Senenin en hayırlı günlerindendir Müslümanların haftalık günlerin bayramıdır Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gündür Allah, Adem’i cuma günü yaratmıştır ; vazifeli olarak cennetten o gün yeryüzüne indirmiştir;

[tevbesini o gün kabul etmiş ] onun ruhunu da o gün almıştır Allah katında kurban ve ramazan bayramı günlerinden daha faziletlidir? Kıyamet cuma günü kopacaktır Mü’minler cennetten, Cemalullah’ı o gün temaşa edeceklerdir; yine o gün cennet ehli misk tepeleri üzerinde toplanacaklardır Cuma günü yapılan ibadetler diğer günlerdekilerden daha faziletlidir Cuma günü, ümmet-i Muhammed için hayır ve bereketi artırılmış bir gündür.