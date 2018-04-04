Enerji bakanı Berat Albayrak'tan 'Akkuyu' paylaşımı: Nükleer idealimize olan inanç ile başarılı bir film ortaya çıktı
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali ile ilgi kamu spotunun kamera arkasına dair görüntüleri, Twitter sayfası üzerinden paylaştı.
Bakan Albayrak, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali için hazırlanan ve UNESCO ödüllü bilim kadını Prof. Dr. Bilge Demirköz ile Nobel Ödülü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın yer aldığı kamu spotu çekimlerinin kamera arkasını paylaştı.
Albayrak'ın film hakkında yaptığı paylaşımında, "Nükleer idealimize olan inanç, farkındalık projemize verilen yürekten destek ile birleşince ortaya oldukça başarılı bir film çıktı. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
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