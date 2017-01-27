Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin’in yaz saati uygulamasına ilişkin bilgi edinme başvurusuna gönderilen yanıtta, “Yapılan çalışmalar neticesinde, yaz saati uygulaması tasarruf getirmiştir. Uygulamanın 5 ay boyunca sürdürülmesi ile mesai saatleri için daha fazla aydınlık sağlandığı tespiti elde edilmiştir. Özellikle İç Anadolu ve Doğu bölgelerinde akşam havanın geç kararması ve tüm ülke genelinde iş çıkışlarının aydınlıkta gerçekleşmesinden dolayı asayiş açısından olumlu etki sağlanmıştır” denildi.

1 - 2.5 milyarlık etki

Yanıtta, yaz saati uygulamasına ilişkin olarak, “Yaz saati uygulamasının devam ettirilmesi kararı, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilimsel çalışma neticesinde alınmıştır. Söz konusu rapor, bilimsel çalışmalarla, yaz saati uygulamasının 1 ila 2.5 milyar TL’ye kadar tasarrufun yanında, sosyal, toplumsal ve psikolojik olumlu sonuçlar öngörmüştür. Yapılan çalışmalar neticesinde, yaz saati uygulaması tasarruf getirmiştir. Uygulamanın 5 ay boyunca sürdürülmesi ile; 8:30-17:30 mesai saatleri için 64 saat 24 dakika, 8:00-17:00 mesai saatleri için 46 saat 21 dakika, daha fazla aydınlık sağlandığı tespiti elde edilmiştir” denildi.

Yanıtta, “Aydınlık sürelerinin artışı, sosyal ve psikolojik olarak olumlu etki sağlamıştır. Özellikle güvenlik konusunda herhangi bir olumsuz durum yaşanmamış, aksine özellikle İç Anadolu ve Doğu bölgelerinde akşam havanın geç kararması, ve tüm ülke genelinde iş çıkışlarının aydınlıkta gerçekleşmesinden dolayı asayiş açısından olumlu etki sağlanmıştır” ifadesi kullanıldı.

Yanıtta, BOTAŞ’ın doğalgazda azaltmaya gidebildiği, ancak bu durumun elektrik üretimini etkilemediği belirtildi.

‘Elektrik’ gezdirildi

Enerji Bakanlığı’ndan milletvekili Didem Engin’in 2016’nın son günlerindeki elektrik kesintileri ve yaz saatine ilişkin bilgi edinme başvurusuna verilen yanıtta, “29 Aralık’ta, Anadolu’dan İstanbul’a elektrik taşıyan yedi hattın kopması ile İstanbul ve Trakya Bölgesi’ne elektrik iletim imkânı ortadan kalkmıştır. Aşırı fırtına ve tipi nedeniyle 38 direğin tamamen yıkıldığı, 250 civarı direkte telleri taşıyan kulelerin kırıldığı tespit edilmiştir. 29 Aralık’ta 14:20-21:30, 30 Aralık’ta 09:00-22:00 arasında kesinti yaşanmıştır. Alınan tedbirlerle sadece İstanbul’un yüzde 30’luk kısmında kesinti yaşanmış, bu kesintiler de vatandaşlarımızın minimum mağdur olmasını sağlamak için bölgelerde gezdirilmiştir. Yoğun çalışmalar neticesinde kopan 7 hattan 4’ünde arızalar giderilmiş ve devreye alınmıştır” denildi.

Yerli kaynak...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu’nun (UMREK), Türkiye’nin “yerli kaynak” politikasını güçlendireceğini belirterek, “Uluslararası standartlara dayalı bir madencilik sektörü kurmaktan başka bir yolumuz yok. UMREK de Bakanlığımızın bu amaca en büyük katkısıdır” dedi. Dönmez, UMREK Çalıştayı’nın açılışında yaptığı konuşmada, “Düzenlemelerin bir maliyeti olabilir, ama bugün madende en yüksek değeri, en yüksek ihracatı yapan ülkeler de düzenlemenin en çok olduğu ülkelerdir. Yeter ki bu düzenlemeler bürokratik değil, teknik yönden sektörü bir ileri aşamaya taşısın. UMREK bu aşamalar arasında harç ve bağlayıcı koordinasyon görevi görecektir” diye konuştu.(Milliyet)