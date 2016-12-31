Enerji Bakanlığı'ndan elektrik kesintileri ile ilgili açıklama
Enerji Bakanlığı'ndan elektrik kesintileri ile ilgili açıklama geldi.
Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Şu anda 4 yüksek gerilim kulesi tamamen yıkılmış, 69 kule direği de kopmuş durumda.164 kişilik ekip ile çalışmalar devam ediyor" denildi.
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