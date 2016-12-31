Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Enerji Bakanlığı'ndan elektrik kesintileri ile ilgili açıklama

Enerji Bakanlığı'ndan elektrik kesintileri ile ilgili açıklama geldi.

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 1
x

Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Şu anda 4 yüksek gerilim kulesi tamamen yıkılmış, 69 kule direği de kopmuş durumda.164 kişilik ekip ile çalışmalar devam ediyor" denildi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fırtınada ilerleyemeyen engelli vatandaştan tehlikeli çözüm

Fırtınada ilerleyemeyen engelli vatandaştan tehlikeli çözüm

Romanlar yeni yıla böyle girdi

Romanlar yeni yıla böyle girdi

Rusya'nın 'uçan tank'ı Ilyushin Il-96

Rusya'nın 'uçan tank'ı Ilyushin Il-96

Irak'ta pazar yerinde 2 bomba patladı

Irak'ta pazar yerinde 2 bomba patladı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA